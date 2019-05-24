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جورج وسوف يغازل مذيعة "عايشة شو" (فيديو)

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:25 م
جورج وسوف يغازل مذيعة عايشة شو (فيديو)
جورج وسوف
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الفجر الفني
 
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قال المطرب اللبناني جورج وسوف إن علاقته بالمطرب العراقي كاظم الساهر جيدة في الوقت الحالي، وذلك خلال لقائه ببرنامج "عايشة شو" المذاع على قناة النهار في رمضان.

وأضاف "أبو وديع": إنه لا يرى كاظم الساهر حيث هو يعيش في بلد و"كاظم" في بلد آخر، لكن يطمئنان على بعضهما، وهذا لا يعني أنهما يجلسان سويا كل يوم ويفتحان قلبهما لبعض، لترد مذيعة البرنامج التونسية عائشة عثمان: "اللي في القلب في القلب"، ليغازلها هو قائلا: انتي يا عيون القلب يا عايشة انتي يا طيبة".

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