روسيا.. ضابط المشاة الأمريكى المتهم بالتجسس يزعم تعرضه لتهديدات ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أن ضابط مشاة البحرية الأمر

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أن ضابط مشاة البحرية الأمريكى المحتجز في روسيا للاشتباه في قيامه بالتجسس يوم الجمعة اتهم محققا في جهاز الأمن بتوجيه التهديدات له، وطلب من المحكمة إبعاد ذلك الرجل عن قضيته.





واحتجز بول ويلان، الذي يحمل جوازات سفر أمريكية وبريطانية وكندية وإيرلندية، في غرفة فندق بموسكو في 28 ديسمبر واتهم بالتجسس، وهو اتهام ينفيه، وإذا ما ثبت أنه مذنب، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.





وقال ويلان :"أدعو لإبعاد نقيب المحققين فى جهاز "اف اس بى"-جهاز الأمن، إنه يهيننى ويهدد حياتى".



