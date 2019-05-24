البورصة الأمريكية تصعد في مستهل التعاملات اليوم الجمعة 24/5/2019

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة مع التوقعات بنهاية سريعة للحرب التجارية، ليصعد "داو جونز" الصناعي 150 نقطة مع توقعات ترامب بشأن النهاية السريعة للحرب التجارية.





وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية سريعة للحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين مع الإشارة إلى أن الصفقة مع بكين من شأنها رفع القيود الصارمة ضد هواوي.





وتأتي تصريحات ترامب وسط تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين، حيث أعلنت واشنطن بأنه لا يوجد خطط حالية لاستكمال المحادثات كما أفادت بكين بأنها لن تسير في هذا الطريق ما لم تقم الولايات المتحدة بتصحيح تصرفاتها.





واستفادت الأسهم الأمريكية كذلك من مكاسب سهم "أمازون" والذي ارتفع بنحو 1 بالمئة في بداية الجلسة بعد توقعات باحتمالية وصول سعر السهم الواحد إلى 3000 دولار في غضون عامين.





وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6 بالمئة أو ما يعادل 149.2 نقطة ليصل إلى 25639.6 نقطة.





وكانت "وول ستريت" سجلت خسائر حادة في جلسة الأمس مع التوترات التجارية إلى جانب ضعف البيانات الاقتصادية.





كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بأكثر من 0.5 بالمئة ليرتفع إلى مستوى 2837.6 نقطة.





وشهد مؤشر "ناسداك" زيادة 0.7 بالمئة مسجلاً 7679.3 نقطة.





وخلال نفس الفترة، فإن الدولار الأمريكي تراجع هامشياً مقابل اليورو بنسبة 0.08 بالمئة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1190 دولار.