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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بدمنهور

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:24 م
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بدمنهور
أرشيفية
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إسلام أمين
 
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أصيب 4 أشخاص مقيمون بقرية الأبعادية بمركز دمنهور بالبحيرة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بالطريق الزراعي السريع أمام عزبة الطنيخي بمركز دمنهور، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي أمام عزبة الطنيخي، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارتي نقل ونصف نقل بذات الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "رامي السيد عوض" ٢٢ عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، و"مختار محمود فتحي" ٢٤ عامًا بجرح ردى بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، و"قدري عبدالله زايد" ٢٦ عامًا بجروح قطعيه بالجسم وسحجات متفرقة بالجسم، و"رمضان حلمي جاب الله" ٣٤ عامًا بكسر بالساعد الأيسر وكسر بالعضد الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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