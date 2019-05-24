ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فيلم Aladdin يحصل على تقييم 60% من النقاد

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:23 م
فيلم Aladdin يحصل على تقييم 60% من النقاد
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
حصل فيلم ديزني اللايف أكشن الجديد "Aladdin" على تقييم وصل إلى ٦٠٪ على موقع التقييم العالمي "Rotten Tomatoes"، بعد ١٠٣ مراجعات مختلفة.

ومن ناحية أخرى تدور قصة فيلم "Aladdin" عن القصة الكلاسيكية الشهيرة، حيث (علاء الدين) طفل شوارع يجوب طرقات مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد (آبو)، فيصادف الأميرة (ياسمين) ويقع في غرامها، لكنه يذهب إلى السجن ويتورط في مؤامرة لحُكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان (جعفر) بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية.

الفيلم الذي أخرجه المخرج الشهير جاي ريتشي وكتب السيناريو الخاص به جون اوجست، يشارك في بطولته كل من النجوم ويل سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت ومروان كنزاري ونعمان آكار ونسيم بيدراد ونافيد نيجبان وكاميل ليميزفسكي وآدم كولينيز، على أن يتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في ٢٤ مايو الحالي ٢٠١٩.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان