فيلم Aladdin يحصل على تقييم 60% من النقاد

حصل فيلم ديزني اللايف أكشن الجديد "Aladdin" على تقييم وصل إلى ٦٠٪ على موقع التقييم العالمي "Rotten Tomatoes"، بعد ١٠٣ مراجعات مختلفة.





ومن ناحية أخرى تدور قصة فيلم "Aladdin" عن القصة الكلاسيكية الشهيرة، حيث (علاء الدين) طفل شوارع يجوب طرقات مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد (آبو)، فيصادف الأميرة (ياسمين) ويقع في غرامها، لكنه يذهب إلى السجن ويتورط في مؤامرة لحُكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان (جعفر) بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية.





الفيلم الذي أخرجه المخرج الشهير جاي ريتشي وكتب السيناريو الخاص به جون اوجست، يشارك في بطولته كل من النجوم ويل سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت ومروان كنزاري ونعمان آكار ونسيم بيدراد ونافيد نيجبان وكاميل ليميزفسكي وآدم كولينيز، على أن يتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في ٢٤ مايو الحالي ٢٠١٩.



