FIL3rda بث مباشر نهائي إفريقيا الترجي ضد الوداد live كورة HD مشاهدة مباراة الوداد والترجي youtube مجانا

تنطلق مباراة الوداد الرياضي والترجي الرياضي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 24 مايو فى دور النهائي من البطولة ويستضيف اللقاء المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، كما نتابع من خلال التقرير الرياضي التالى من موقع كورة اون تفاصيل ومعلومات اللقاء.





حيث يستضيف استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله اللقاء الذى يجمع بين فريقي الوداد الرياضي المغربي والترجي الرياضي التونسي فى منافسة قوية بين الفريقين فى مباراة الذهاب من الدور النهائي فى دوري أبطال أفريقيا.





تفاصيل مباراة الوداد الرياضي والترجي الرياضي

بطولة دورى ابطال افريقيا





الدور النهائي

المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله

الجمعة 24 مايو

توقيت القاهرة: 21:00

توقيت السعودية 22:00

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