إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية

أعلنت مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام، عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التي تُذاع على نسختها الأرضية لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.





ويتمكن المشاهدون من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة سواء من داخل الملعب أو كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر أفضل عناصر العمل الإعلامي الرياضى ويضم فريق عمل قناة "تايم سبورت" كوكبة من النجوم ومنهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر ويشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاته، طه إسماعيل، حسني عبد ربه وآخرين كما يثري المحتوى الفنى المتخصص للقناة حازم أمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور وغيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، ايمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الادورى بالإضافة إلى شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيي حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله ديدان،عمرو جميل وأخرين.





وأكد تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين أن قناة تايم سبورت ستكون إضافة حقيقية على مستوى الشكل والمحتوى الرياضى، وذلك بعد استخدام حق الشعب المصري في بث مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية، مضيفًا أن قناة تايم سبورت ستكون حجر زاوية في تطوير المحتوى الرياضي المقدم عبر التليفزيون المصري وذلك بتعاون الخبرات الموجودة في كلا المؤسستين من أجل استعادة التليفزيون المصري مكانته العريقة، ليس بتوفير كافة الإمكانيات الفنية فحسب، بل التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة لإسعاد جماهير الكرة المصرية.





وأوضح تامر مرسي أن إطلاق القناة جاء نتيجة جهد كبير من كل القائمين عليها، سواء في تجهيز البنية الأساسية، أو إطلاق واحد من أكبر الأستديوهات التحليلية في الشرق الأوسط.





وأشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بإطلاق القناة ورؤيتها المستقبلية، مؤكدا أن الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة الوطنية للإعلام وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم المصري، قامت بتذليل كل العقبات وتوفير كافة الإمكانيات لظهور هذا العمل بالشكل اللائق ليتمكن جميع المصريين من متابعة منتخبهم ومباريات البطولة، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني للحصول على لقب البطولة.





وناشد المصريين بمتابعة البطولة من خلال شاشة تايم سبورت والتي تبث إشارتها مجانا.





هذا وتذيع قناة تايم سبورت مباريات كأس الأمم الأفريقية التي ستشهد ضربة البداية على أرض مصر في 21 يونيو المقبل، ويتمكن المشاهدون من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب وكواليس المباريات، ويمكن استقبال القناة على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ افقي ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من القناة.





وكان العمل قد بدأ لانطلاق القناة منذ فترة وتجري الاستعدادات النهائية لانطلاق القناة التي يتم متابعة العمل بها أولا بأول وبتوجيهات من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالعمل على تطوير وتقوية محطات البث الرقمي الأرضي وتوفير كافة الإمكانات الهندسية من أجل ظهور القناة بأعلى جودة ممكنة.



