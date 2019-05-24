WON TV لايف الاسطورة مشاهدة مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا و القنوات الناقلة

مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا و القنوات الناقلة، سننشرها لكم من خلال موقع كورة أون، و هو نهائى عربى خالص للعام الثالث على التوالى لمسابقة دوري أبطال افريقيا، فى نهائى نسخة 2017 التقى الوداد البيضاوى مع الأهلى و فاز الوداد بالبطولة ، لعب فريق الترجى التونسى مع الأهلي المصرى فى 2018 و فاز الترجى بالبطولة





موعد مباراة الوداد والترجي

مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا سوف تقام اليوم الجمعة 24 مايو 2019، فى تماما الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت المغرب و تونس، الوحدة صباحا بتوقيت السعودية





القنوات الناقلة لمباراة الوداد و الترجى

مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، و هى مباراة الذهاب بين الفريقين، و سوف تقام المباراة فى المغرب على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، و سوف تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1



