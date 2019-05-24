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انتشال جثث 3 شباب غرقوا في ترع ومصارف بالبحيرة

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:20 م
انتشال جثث 3 شباب غرقوا في ترع ومصارف بالبحيرة
أرشيفية
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إسلام أمين
 
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة من انتشال جثة شاب غرق في ترعة المحمودية بكفرالدوار، كما عثروا علي جثتين لاثنين آخرين في مصرف الإمام مالك وبيارة داخل مزرعة بوادي النطرون.

البداية تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد تبلغ من الأهالي بوجود غريق بترعة المحمودية، وعلى الفور انتقل رئيس وحدة الدفاع المدني، وبالفحص تبين وجود غريق أمام كوبري المراكبيه ويدعى "أحمد س.ع" 16 عامًا، مقيم بالمنشيه الجديدة كفر الدوار، أثناء محاولة أخذ الكره من المياه بعد سقوطها، فزلت قدماه وغرق ولم يتمكن أحد من إنقاذه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، أخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد تبلغ من الأهالي بوجود غريق في مصرف الإمام مالك، وعلى الفور انتقل قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة شاب يدعى "محمد أ.ا" 19 عاما، وتم نقلها لمستشفى اليوم الواحد.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد تبلغ من الأهالي بوجود غريق داخل بيارة بمزرعة بقرية الصديق بالكيلو 108، وبالانتقال والفحص تبين جثة "أحمد س.م" 14 عامًا من قرية ديبة برشيد، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

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المزيد عن: قوات الإنقاذ النهري ترعة المحمودية بكفرالدوار اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة
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