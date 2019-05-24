final cup مشاهدة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي بث مباشر اليوم BRIN LIVE تابع يوتيوب MATCH الترجي ضد الوداد مباشر

يلتقي الوداد والترجي اليوم الجمعة على ملعب محمد الخامس بالمغرب لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الوداد المغربي قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه صن داونز في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي التونسي بالتفوق على مازيمبي بهدف نظيف.





موعد مباراة الوداد والترجي اليوم

تبدأ مباراة الوداد والترجي في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المغرب و 11:00 بتوقيت و12:00 بتوقيت مصر.





القناة الناقلة لمباراة الوداد والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الوداد أمام الترجي عبر شاشة bein sports hd 1 التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات البطولة.



