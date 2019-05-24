متابعة لحظية لسعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-5-2019

اصلت أسعار الدولار تراجعها فى البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل سعر شراء الدولار حالة من التراجع في البنك الأهلى المصري نحو 16.85 جنيها، و16.95 جنيها، وسجل سعر الدولار الاسكندرية نحو 16.83 جنيها، 16.93 جنيها، وسجل بنك مصر إيران للتنمية نفس السعر وسجل سعر الدولار.





ووصل سعر الدولار إلى 16.81 جنيها للشراء في البنك التجارى الدولى والبنك المركز المصري وهو يعتبر أقل سعر لشراء الدولار في البنوك المصرية اليوم، في حين سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلي سعر للشراء والذي وصل الي 17.09 جنيه وتراجع سعر الدول قرشين في بنك الأسكندرية حيث سجل سعر شراء بـ 16.83 جنيه وسعر بيع بـ 16.93 جنيهاً





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.81 جنيه للشراء

16.98 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.85 جنيه للشراء

16.95 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

16.85 جنيه للشراء

16.95 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.85 جنيه للشراء

16.95 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.81 جنيه للشراء

16.91 جنيه للبيع



