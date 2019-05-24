"الحماقي" تضع روشتة لاستمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن زيادة حجم تدفقات النقد الأجنبي التي دخلت مصر أحد أهم أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري.





وأشارت "الحماقي"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن الدولار سعره يتوقف على العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى، فزيادة حجم الاستثمار في سندات الخزانة ووصولها إلى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى تحسن عائدات القطاع السياحي ووصولها إلى 11 مليار دولار، مع حفاظ قناة السويس على إيراداتها وتحسنها، ونمو تحويلات المصريين في الخارج كلها أدت إلى هبوط سعر الدولار.





وأوضحت أن شعور المواطن بأثر انخفاض سعر الدولار مرتبط باستدامة الانخفاض، وذلك يتحقق من خلال تدعيم الصادرات من خلال تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة بقوة، منوهه بأن 40% من مكون القطاع الصناعي مستورد من الخارج، وعندما تقل تكلفة استيراده نتيجة انخفاض سعر الدولار، سينخفض سعر المنتج على المواطن، مع العمل على إن ننتج سلع محلية تحل محل الواردات.



