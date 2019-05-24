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فنانة شهيرة تعترف توقفت عن تناول الطعام لأنها مثيرة وتُغري الرجال

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:58 م
فنانة شهيرة تعترف توقفت عن تناول الطعام لأنها مثيرة وتُغري الرجال
فنانة مجهولة
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الفجر الفني
 
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اعترفت الممثلة الشهيرة جيسيكا ألبا، بأنّها توقّفت في فترة من حياتها وهي صغيرة السّنّ، عن تناول الطعام، لأنّها كانت تخجل من "إغراء" الرّجال.

وكشفت ألبا (38 عامًا) عن أنّها نشأت في عائلة محافظة، وأنّ والديها كانا يطلبان منها عدم ارتداء سّراويل الجينز، لأنها كانت تمتلك قوامًا مثيرًا، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية. 

وقالت ألبا: "كان المقصود أنْ أشعر بخجل إذا أغريت الرّجال، وهو ما أجبرني بالتبعية على التوقّف عن تناول الطعام بشكل كبير، حين صرت ممثلة، ووصل بي الأمر، أنّني جعلت نفسي أشبه الصبيّة، وذلك حتى لا أستحوذ على قدر كبير من الاهتمام".

وتابعت في كلمة أدلت بها على هامش قمة "Goop" للصّحّة بقولها "النجاح في هذه المهنة ليس بالأمر الهيّن، وقد تضطرك الظّروف في بعض الأحيان لفرض أشياء قاسية على النّفس".
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