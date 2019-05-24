صراع إنجليزي على خاميس رودريجيز
الجمعة 24/مايو/2019 - 02:59 م
علي نبوي
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ترغب عدة أندية إنجليزية في التعاقد مع الكولومبي خلميس رودريجيز لاعب ريال مدريد والذي أعير الموسمين الماضيين لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية.
ووفقا لما نشرته صحيفة "الميرور" البريطانية فإن أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال مهتمون بالحصول على خدمات الجناح الكولومبي.
وأضافت الصحيفة بأن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة، والانتقال للعب في البريميرليج الموسم المقبل.
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