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أستاذ مناعة: "اشتغلوا في الحر وإلا لن يكون لدينا مناعة ضد التغيرات الجوية"

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:55 م
أستاذ مناعة: اشتغلوا في الحر وإلا لن يكون لدينا مناعة ضد التغيرات الجوية
الدكتور مجدي بدران
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مجدي بدران، أستاذ المناعة والحساسية، إن مصر تأثرت بالتغيرات المناخية، حيث قد نرى الأربع فصول في يوم واحد.

وأشار "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب أن يحرص الصائم على شرب كميات كبيرة من المياه خلال الفترة ما بين الإفطار إلى السحور، مع الحرص على تناول الأغذية التي تحفظ المياه في الجسم مثل البطيخ، والخيار.

ولفت إلى أنه لا يجب ترك العمل تعللا بارتفاع درجات الحرارة، معقبا: "لازم نشتغل وإلا لن يكون لدينا مناعة ضد التغيرات الجوية"، ولكن يجب أن نحتاط من خلال شرب مياه، وارتداء الملابس الواسعة، والتهوية.
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