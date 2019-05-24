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النيابة تأمر بدفن جثة شاب غرق بمياه النيل بأوسيم

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:44 م
النيابة تأمر بدفن جثة شاب غرق بمياه النيل بأوسيم
النيابة
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إيريني صفوت
 
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أمرت النيابة العامة، بدفن جثة الشاب، وذلك لعدم وجود شبهه جنائية الذي لقي مصرعة غرقا بنهر النيل بأوسيم، ويدعي "م.م"، مقيم بقرية بأوسيم، وتم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بأوسيم، فانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى محل الواقعة، وتبين غرق شاب يدعى "م.م" يقيم بقرية تابعة لدائرة مركز أوسيم.

وانتشل رجال الإنقاذ النهرى جثته، وتم نقلها إلى المستشفى.
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