توافد جماهير الزمالك على النادي لشراء تذاكر نهائي الكونفدرالية
الجمعة 24/مايو/2019 - 01:45 م
الفجر الرياضي
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احتشدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك،
اليوم الجمعة، أمام مقر النادي بميت عقبة، من أجل الحصول على تذاكر مباراة الإياب أمام
نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية العاشرة مساء الأحد المقبل،
على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف، ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب.
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