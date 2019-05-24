جوردي ألبا يشعل خلافا مع ميسي في برشلونة

رفض الظهير الأيسر لبرشلونة الإسباني جوردي ألبا بشكل قاطع إمكانية التوقيع مع فيليبي لويس ظهير أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع دون بالون الإسباني أن برشلونة أبرم بالفعل اتفاقًا مع اللاعب البرازيلي فيليبي لويس الذي سينتهي عقده في 30 يونيو مع أتلتيكو مدريد ، وسيكون بصدد الانتقال مجانًا إلى الكامب نو ، لكن تم تأجيل الاتفاق الآن.





وأوضح الموقع أن فيليبي لويس البالغ من العمر 33 عامًا ، سيضيف المزيد من الخبرة إذا انتقل للبارسا وسيقبل بدور البديل لجوردي ألبا ، كما أنه سيأتي مجانًا ، وأقنع ليو ميسي الذي رآه كبديل مثالي على مقاعد بدلاء الفريق الكاتالوني.





ولم يجد جوردي ألبا أي منافسة في مركز الظهير الأيسر هذا الموسم منذ رحيل لوكاس ديني لإيفرتون ، مما جعل ألبا يصل إلى المرحلة النهائية من الموسم بإرهاق شديد ، كما رأيناه ضد ليفربول على ملعب أنفيلد ، وكان له دورًا رئيسيًا في خسارة البارسا وخروجه من دوري أبطال أوروبا بعد إرتكابه العديد من الاخطاء بالإضافة لإهداره بعض الفرص المحققة أمام مرمى الريدز.





لهذا السبب ، فإن قرار التعاقد مع ظهير أيسر جديد يشغل بال برشلونة ، ويضع فيليبي لويس كأولوية نظرًا لأنه لا يزال مؤهلُا للعب ضمن النخبة وجدير بمنافسة جوردي ألبا.





وكان فيليبي لويس قد رفض بالفعل عروض من بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ، لرغبته في ارتداء قميص برشلونة.





ولكن رفض جوردي ألبا إبرام هذه الصفقة ، وضغط على ميسي بعدم إعطاء موافقته على قدوم فيليبي لويس للكامب نو.