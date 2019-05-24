وزارة التجارة السعودية تصدر 1038 سجلا تجاريا لنشاط التجارة الإلكترونية

صدرت وزارة التجارة والاستثمار، 1038 سجلا تجاريا لنشاط التجارة الإلكترونية في الربع الأول 2019، وفقا لما ذكرته الوزارة.









فيما أصدرت نحو 3192 سجلا تجاريا في 2018، وهو ما يشير إلى ارتفاع عدد السجلات التجارية الخاصة بالتجارة الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي كاملا.









وأوضحت الوزارة، أن السجلات التجارية حققت زيادة بنسبة 64 في المائة خلال عام 2018، مقابل 1940 سجلا مصدرا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط التجارة الإلكترونية 9148 سجلا.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط التجارة الإلكترونية خلال عام 2018 بواقع 1433 سجلا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها 817 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بواقع 471 سجلا مصدرا لنشاط التجارة الإلكترونية.









وأوضحت الوزارة، أن هذا النمو يأتي تزامنا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة (مراس)، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضا من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني.









كما شملت الخدمات الإلكترونية إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر".









وربطت "مراس" إلكترونيا مع 22 من الجهات الحكومية ذات العلاقة ببدء النشاط التجاري، ونتيجة لهذا الربط تتيح "مراس" حاليا أكثر من 112 خدمة إلكترونية والتراخيص الخاصة ببدء العمل التجاري. وأوضح لـ"الاقتصادية" مختصون وتجار، إن قطاع التجارة الإلكترونية أصبح منافسا قويا، وقناة تسويقية سريعة وتوسعية بشكل أكبر من التجارة التقليدية، وهو واقع يستلزم مواكبته، متفقين على ارتفاع حجم الطلب عن طريق المواقع الإلكترونية ونموها المتسارع، ما عمل على خروج وتحول كثير من التجارة إلى القطاع.









وأشاروا إلى أن الامتيازات التي تمنحها التجارة الإلكترونية أفضل من التقليدية، تتصدرها خفض التكاليف التشغيلية إلى أكثر من النصف، حيث قلصت عدد العمالة، وبالتالي خفض المصاريف التشغيلية كالإيجار والكهرباء ورسوم البلديات، ناهيك عن سرعة الوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء وكسب ولائهم ومنحهم امتيازات وأسعارا مميزة.