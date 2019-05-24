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رئيس جهاز المنيا الجديدة يُنظم ندوة للتعريف بالمدارس المصرية اليابانية بالمدينة وطرق التسجيل بها

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:41 م
رئيس جهاز المنيا الجديدة يُنظم ندوة للتعريف بالمدارس المصرية اليابانية بالمدينة وطرق التسجيل بها
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أحمد الشيخ
 
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نظم المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، ندوة لعرض جهود جهاز المدينة فى توفير وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات التعليمية، وخاصة المدارس المصرية اليابانية، وذلك بحضور نواب ومعاوني رئيس الجهاز، ومسئولي المدارس، وتم خلال الندوة التعريف بالأنشطة المختلفة للمدارس المصرية اليابانية، وطرق التسجيل بها.

وأكد المهندس محمد مصطفى أحمد، أن جهاز المدينة يبذل قصارى جهوده فى توفير جميع الخدمات المختلفة للسكان، ولا سيما الخدمات التعليمية، من خلال توفير المدارس بأنواعها المختلفة.



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