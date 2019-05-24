العمل السعودية: لزام المنشآت بالحصول على شهادة لاحتساب ذوي الإعاقة بـ 4 عاملين

أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية قرارا بإلزام المنشآت متوسطة الحجم، من الحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة (مواءمة) قبل تاريخ 1441/1/2 في حال رغبتها الاستفادة من وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بـ 4 عاملين في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات".





ونص القرار على أنه "يجب على المنشآت المتوسطة (العاملين من 50 إلى 499) بجميع فئاتها (أ - ب - ج) المشغلة أو التي تنوي تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في حال رغبتها بالحصول على وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بأربعة عاملين (4 : 1) في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" الحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة (شهادة مواءمة) من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة والمنشورة على موقع الوزارة من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية لمواءمة وإتباع المتطلبات النظامية للحصول على الشهادة قبل تاريخ 1441/1/2 الموافق 2019/9/1.





ونصت الفقرة الثانية من القرار على أنه "إذا لم تتمكن المنشأة المتوسطة من الحصول على شهادة مواءمة وتقديمها للوزارة في المدة المحددة يتم تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" إلى عاملين فقط وبعد ذلك بعام وابتداء من تاريخ 1442/1/1 الموافق 20/8/2020 يتم تخفيض وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عامل واحد في حال لم تتمكن المنشأة المتوسطة من الحصول على شهادة مواءمة وتقديمها للوزارة".



