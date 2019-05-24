ريال مدريد يرد على رحيل راموس

يفكر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب ما نشرته صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد، فإن سيرجيو راموس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد لأنه يعتقد بأن تلك الخطوة مفيدة له على المستوى المالي والشخصي ومفيدة بالنسبة لريال مدريد أيضا.





وتابعت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تواصلان مع راموس خلال الموسم المنصرم لكن قائد ريال مدريد كان يرد بالسلب على الثنائي.





وشددت الصحيفة على أن إدارة ريال مدريد تتوقع حدوث أي شيء خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنها لم تعلم برغبة سيرجيو راموس بالرحيل عن طريق قائد النادي أو شقيقه ووكيل أعماله في ذات الوقت.





وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الملكي مستعدة لما قد يحدث في الصيف المقبل في قضية راموس مثلما تفعل مع أي لاعب آخر بالبحث عن بديل بالرغم من أنها لم تخطط لوداع قائد النادي.





وأبرزت الصحيفة في ختام تقريرها بأن راموس حاليا يقضي عطلته خارج إسبانيا وسوف يعود للمشاركة مع المنتخب الإسباني في الشهر المقبل بعدما غاب عن آخر 7 مباريات لريال مدريد في الليجا بسبب الإصابة.





وكان راموس دخل في مشادة قوية مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد في مارس الماضي بعد لقاء أياكس الهولندي الذي خسره الريال 4-1 وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.