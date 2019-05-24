قرار جديد لمنع استخدام سلال الأمتعة الملحقة بالسيارات

ذكرت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قررت منع استخدام سلال حمل الأمتعة الملحقة بالسيارات.





وأوضحت المصادر أن قرار هيئة المواصفات والمقاييس والجودة يرتبط بالنتائج السلبية لهذه السلال، في ضوء ما تسببه من مخالفات وحوادث.





وأضافت أن الهيئة قررت الاكتفاء بالسلال العلوية والمقطورات وفقًا للوائح الفنية المعتمدة من الهيئة.

وتتمسك هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بضرورة توافق السلال العلوية والمقطورات باشتراطات الشركات المصنعة للسيارات.





وأوضحت المصادر أن هذه الخطوات الإجرائية هدفها الأساسي حماية سائقي وقائدي السيارات من الأخطار المترتبة على السلال الملحقة.





وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تعمل كل من وزارة التجارة وإدارات المرور على ضبط المخالفين ومنع المحال من بيع السلال.