تضامن بورسعيد تنقذ طفلين من الموت بسبب حرارة الجو
الجمعة 24/مايو/2019 - 01:29 م
محمد عزام
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انقذ فريق التدخل السريع ببورسعيد، طفلين من موت محقق، وذلك بعد تلقيه بلاغ بشأن وجود طفلتين اعمارهم 6 شهور وعام ونصف بمنفذ الشاحنات الجمركي بصحبة والدتهم التي تتسول بهم في حالة أعياء شديد بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وجهت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن ببورسعيد باتخاذ كافة الاجراءات لحماية الأطفال وايداعهم بمكان أمن يحمي حياتهم من التسول الذي قد يجعلهم يفقدون حياتهم.
وتبين لفريق التدخل ان السيدة قد اعتادت استخدام الاطفال في التسول بهما، قام الفريق بتحرير محضر بالقسم ونقل الطفلتين وتسليمها بمركز رعاية الاطفال المعثور عليهم نظرا لصغر سنهم.
وجهت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن ببورسعيد باتخاذ كافة الاجراءات لحماية الأطفال وايداعهم بمكان أمن يحمي حياتهم من التسول الذي قد يجعلهم يفقدون حياتهم.
وتبين لفريق التدخل ان السيدة قد اعتادت استخدام الاطفال في التسول بهما، قام الفريق بتحرير محضر بالقسم ونقل الطفلتين وتسليمها بمركز رعاية الاطفال المعثور عليهم نظرا لصغر سنهم.
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