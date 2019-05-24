الجموع تؤدي صلاة الجمعة في الحرم وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة

أدَّى جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في أجواء إيمانية شاكرين الله - عز وجل - على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار وعلى الخدمات المتكاملة، التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.





وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ الجهات المعنية واصلت تنفيذ خططها المعدة مسبقًا بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم وقوات أمن العمرة؛ لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه؛ حيث وفَّرت «الرئاسة العامة» كل الخدمات للمعتمرين والزوار من قاصدي بيت الله الحرام، كما وفَّرت خدمات العربات لذوي الحاجات الخاصة وتهيئة مداخل مخصصة للعربات، وتهيئة الفرش والعربات الكهربائية الخاصة بنقل كبار السن من المعتمرين والزوار, وتنظيم دخول وخروج المصلين وتهيئة الساحات للصلاة والعناية بنظافتها، بالإضافة إلى كل ما يساعد قاصدي الحرمين الشريفين على أداء نسكهم بكل يسر وأمان.





وأجرت أمانة العاصمة المقدسة أعمال النظافة العامة داخل المسجد الحرام وتجميع ونقل النفايات والتخلص منها ومكافحة الحشرات على مدار الساعة، وذلك من خلال الفرق المنتشرة مزودة بأجهزة وأدوات النظافة، فضلًا عن تجهيز وتهيئة عدد كبير من الصناديق الضاغطة للنفايات معظمها في المنطقة المركزية؛ وذلك للتخلُّص السريع والآمن من النفايات خاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.