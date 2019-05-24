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فرجاني ساسي يدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:25 م
فرجاني ساسي يدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية
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الفجر الرياضي
 
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حرص الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، على الحضور إلى القاهرة لمساندة فريقه فى نهائى كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان، المقرر لها الأحد المقبل فى استاد برج العرب.

 

ويغيب الدولى التونسى عن الفريق فى هذه المرحلة بسبب تعرضه لشرخ فى شظية القدم أثناء مباراة إياب الدور ربع النهائى من البطولة أمام حسنية أكادير المغربى، والتى فاز فيها الأبيض بهدف دون رد سجله إبراهيم حسن، ويخضع لبرنامج تأهيلى بتونس.

 

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان انتهى فى المغرب بنتيجة 0/1 لصالح الفريق المغربى، ويحتاج الزمالك إلى الفوز بأكثر من هدف لحسم اللقب وتحقيق البطولة لأول مرة فى تاريخه.

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