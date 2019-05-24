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ضبط 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة بالمحافظات

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:26 م
ضبط 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة بالمحافظات
أرشيفية
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داليا عادل
 
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وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 5117 مخالفة مرورية متنوعة و28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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المزيد عن: ضبط 28 سائق حملات خلال 24 ساعه الاداره العامه للمرور
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