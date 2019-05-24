القبض على نقاش زور كشف حساب لتقديمه لإحدى سفارات الدول الأوروبية
الجمعة 24/مايو/2019 - 01:17 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على نقاش متهم بتزوير كشف حساب، منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية، لتقديمه لإحدى سفارات الدول الأوروبية للحصول على تأشيرة لدخول تلك الدولة.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فرع وسط الدلتا، تلقى بلاغًا يفيد باشتراك نقاش مع شخص أخر فى اصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية بمبلغ 700 ألف جنيه، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأوروبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحصوله على كشف الحساب المزور منذ عام 2017 أثناء إتمام مستندات سفره من إحدى السيدات (مسئولة عن إحدى الشركات السياحية - مقيمة بالمحلة الكبرى بالغربية، سبق ضبطها فى قضية نصب سفريات).
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فرع وسط الدلتا، تلقى بلاغًا يفيد باشتراك نقاش مع شخص أخر فى اصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية بمبلغ 700 ألف جنيه، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأوروبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحصوله على كشف الحساب المزور منذ عام 2017 أثناء إتمام مستندات سفره من إحدى السيدات (مسئولة عن إحدى الشركات السياحية - مقيمة بالمحلة الكبرى بالغربية، سبق ضبطها فى قضية نصب سفريات).
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