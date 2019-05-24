شحن ٣٢٥٠ طن صودا كاوية وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 21 سفينة.



واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.



وسجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة MARY CHEMIST التى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها ١١٥متر والغاطس ٧متر وذلك لشحن 3250 طن صودا كاوية من الميناء، ويتواجد على ألارصفة 3 سفن.





وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.