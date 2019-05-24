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مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 18 من مسلسل حكايتي

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:12 م
مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 18 من مسلسل حكايتي
حكايتي
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الفجر الفني
 
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استطاعت النجمة ياسمين صبري، أن تنال إعجاب عدد كبير من المشاهدين بالعمل الدرامي الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي والذي يحمل "حكايتي".

شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل "حكايتي" الذى يعرض على شاشة "dmc" الكثير من الأحداث المشوقة، والتى تضمنت مقتل سليم على يد أدهم، الذى توجه إلى منزل عمه متربصا بحسام لقتله ثأرا لنور، لكن سليم افتدى ابنه وتلقى الرصاصة بدلا منه.كما شهدت الحلقة ذهاب "أدهم" مرة أخرى إلى الإسكندرية، حيث قام بمراقبة "على" للوصول إلى "داليدا"، إلا أن الأخير أمسك به ليؤكد له أن داليدا لا تحبه، ويهدده إذا تعرض له أو لها مرة أخرى سيتصرف معه بالقوة، وطلب منه مغادرة الإسكندرية بالكامل.

أما أتيليه "داليدا" فتعرض للحرق على يد رجال استاجرتهم "فريدة عسل" بالاتفاق مع والدة على، للانتقام منها.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة المقبلة من مسلسل "حكايتي" محاولة "على" الوصول إلى مرتكبى جريمة إحراق الأتيليه، ليعلم فى نهاية الأمر أن فريدة عسل ووالدته وراء هذا الحادث.

مسلسل "حكايتي"، بطولة ياسمين صبرى، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبدالناصر، وناهد رشدى، وإسلام جمال، وهنادى مهنى، وأحمد جمال سعيد، وتامر شلتوت، وأحمد حلاوة، ونهال عنبر، وسارة التونسى، ودنيا المصرى، ومصطفى درويش، ومحمود فارس، حنان العربى وهبة عبدالحكيم.

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