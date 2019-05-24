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"الداخلية": ضبط 231 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:14 م
الداخلية: ضبط 231 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وزارة الداخلية
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هبة عبد الحفيظ
 
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شنت الأجهزة الأمنیة بمختلف مدیریات الأمن على مستوى الجمهوریة، حملة أمنیة مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجین على القانون وحائزي الأسلحة الناریة والبیضاء وإحكام السیطرة الأمنیة.

الحملة أسفرت جهودھا خلال 24 ساعة عن ضبط 217 قطعة سلاح نارى، 231 قضیة مخدرات، 433 دراجة ناریة مخالفة، 27705 مخالفة مروریة، 1853 مخالفة مرافق، 25 قضیة مصنفات، وتنفیذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنیة.
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