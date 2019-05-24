إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ساحل سليم
الجمعة 24/مايو/2019 - 01:10 م
هبة عبد الحفيظ
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أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ساحل سليم، بمحافظة أسيوط.
وأنهى النزاع بين العائلتين بجهود رجال الشرطة، وبالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس
العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
وأنهى النزاع بين العائلتين بجهود رجال الشرطة، وبالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس
العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
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