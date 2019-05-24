أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 24-5-2019

استقرت اسعار الدواجن في الاسواق اليوم الجمعة 24-5-2019، حيث سجل سعر كيلو اللحم الأبيض للمستهلك قد سجل نحو الـ 29 جنيه مصري، بينما كرتونة البيض الأبيض قد وصل سعرها إلى نحو الـ 32.5 جنيه مصري، أما سعر الكتكوت الأبيض عمر الـ 1 يوم قد سجل ما بين الـ 5.00 إلى الـ 9.00 جنيه مصري، وسعر الكتكوت البلدي سجل ما بين الـ 1.60 إلى الـ 2.00 جنيه مصري.





سعر الدواجن اليوم الجمعة 24 مايو 2019





لحم أبيض كيلو 29

الأمهات كيلو 22.5

لحم ساسو كيلو 35

لحم بلدي كيلو 36

لحم رومي برونزي كيلو 47

لحم رومي أبيض كيلو 50

لحم بط مسكوفي كيلو 48

لحم بط مولار كيلو 34

بيض أبيض كرتونه 30

بيض أحمر كرتونه 32.5

بيض بلدي كرتونه 40

كتكوت أبيض عمر يوم من 5 إلى 9 جنيه

كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 3 إلى 3.5 جنيه

كتكوت بلدي عمر يوم 1.6 إلى 2



