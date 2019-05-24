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أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 24-5-2019

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:44 ص
أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 24-5-2019
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استقرت اسعار الدواجن في الاسواق اليوم الجمعة 24-5-2019، حيث سجل سعر كيلو اللحم الأبيض للمستهلك قد سجل نحو الـ 29 جنيه مصري، بينما كرتونة البيض الأبيض قد وصل سعرها إلى نحو الـ 32.5 جنيه مصري، أما سعر الكتكوت الأبيض عمر الـ 1 يوم قد سجل ما بين الـ 5.00 إلى الـ 9.00 جنيه مصري، وسعر الكتكوت البلدي سجل ما بين الـ 1.60 إلى الـ 2.00 جنيه مصري.

سعر الدواجن اليوم الجمعة 24 مايو 2019

لحم أبيض كيلو 29
الأمهات كيلو 22.5
لحم ساسو كيلو 35
لحم بلدي كيلو 36
لحم رومي برونزي كيلو 47
لحم رومي أبيض كيلو 50
لحم بط مسكوفي كيلو 48
لحم بط مولار كيلو 34
بيض أبيض كرتونه 30
بيض أحمر كرتونه 32.5
بيض بلدي كرتونه 40
كتكوت أبيض عمر يوم من 5 إلى 9 جنيه
كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 3 إلى 3.5 جنيه
كتكوت بلدي عمر يوم 1.6 إلى 2

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