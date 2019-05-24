نقيب الصحفيين السودانيين يوضح تفاصيل قرار تجميد عمل النقابة

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قال الصادق الرزيقي نقيب الصحفيين السودانين، إن التقرير المُقدم من الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب عن أنشطة الاتحاد جيد، وتن لجنة الحريات جيدة ومستمرة وتقوم بأنشطة واضحة.



وأضاف خلال كلمة له في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، اليوم، أنه بعد التحول الذي حدث في السودان صدر قرار بتجميد جميع النقابات، مؤكدًا أنه التقى رئيس المجلس العسكري، وأوضح له مدى تأثير القرار على ارتباطات النقابة، كما تقدمت الاتحادات الأخرى بنفس الاحتجاج.



وأكد "الرزيقي" صدور قرار برفع تجميد عمل النقابة، أول أمس، مؤكدًا أن قرار رفع تجميد عمل النقابة جيد، و لقي ترحيبًا كبيرًا، وأن النقابة عاودت نشاطها كما كان من قبل.





وكان بدأ منذ قليل، جتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، المنعقد بمقر الاتحاد بالقاهرة.





ورحب خالد ميرى الأمين العام للاتحاد بالمشاركين، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي للتصديق على محضر اجتماع الأمانة العامة السابق.





وقال "ميري" خلال كلمة له في البداية، إن الاجتماع يأتي لمناقشة أوضاع الصحفيين في ليبيا والجزائر، ومناقشة تقرير النشاط المُقدم من الأمين العام، ومناقشة التقرير المالي المُقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالي، وإقرار محضر الجلسة الماضية، والاستعداد لانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين.