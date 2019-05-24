اليوم.. الكشف عن الفائز بالحذاء الذهبي في معركة ميسي ومبابي

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الجاري في ظل الصراع الشديد بين ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.





ويختتم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مباريات الدوري بمواجهة فريق ستاد ريمس بالجولة الأخيرة والتي على آثرها سيتم تحديد هوية المتوج بجائزة الحذاء الذهبي.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة أنهي موسمه مع الفريق برصيد 36 فيما يحتل مبابي مهاجم سان جيرمان المركز الثاني برصيد 32 هدف.





واشارت الصحيفة إلى أن مبابي سيقاتل خلال لقاء باريس اليوم أمام ريمس لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في محاولة للتساوي مع ميسي بنفس الرصيد التهديفي.





ويحتاج مبابي لـ4 أهداف للتساوي مع ميسي فيما يحتاج لتسجيل 5 أهداف لتجاوز ميسي والانفراد بصدارة قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبري.





واكدت الصحيفة على أن مبابي أمام تحدي صعب للغاية ولكنه أمام فرصة سيحاول استغلالها خاصة وأنه نجح من قبل في تسجيل 4 أهداف خلال لقاء واحد أمام ليون.