بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لـ'الصحفيين العرب'
الجمعة 24/مايو/2019 - 11:53 ص
ميسون أبو الحسن
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بدأت منذ قليل، الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، المنعقد بمقر الاتحاد بالقاهرة.
ورحب خالد ميرى الأمين العام للاتحاد بالمشاركين، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي للتصديق على محضر اجتماع الأمانة العامة السابق.
وقال "ميري" خلال كلمة له في البداية، إن الاجتماع يأتي لمناقشة أوضاع الصحفيين في ليبيا والجزائر، ومناقشة تقرير النشاط المُقدم من الأمين العام، ومناقشة التقرير المالي المُقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالي، وإقرار محضر الجلسة الماضية، والاستعداد لانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين.
ورحب خالد ميرى الأمين العام للاتحاد بالمشاركين، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي للتصديق على محضر اجتماع الأمانة العامة السابق.
وقال "ميري" خلال كلمة له في البداية، إن الاجتماع يأتي لمناقشة أوضاع الصحفيين في ليبيا والجزائر، ومناقشة تقرير النشاط المُقدم من الأمين العام، ومناقشة التقرير المالي المُقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالي، وإقرار محضر الجلسة الماضية، والاستعداد لانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين.
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