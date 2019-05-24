ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لـ'الصحفيين العرب'

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:53 ص
بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لـ'الصحفيين العرب'
جانب من الاجتماع
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
بدأت منذ قليل، الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، المنعقد بمقر الاتحاد بالقاهرة.


ورحب خالد ميرى الأمين العام للاتحاد بالمشاركين، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي للتصديق على محضر اجتماع الأمانة العامة السابق.


وقال "ميري" خلال كلمة له في البداية، إن الاجتماع يأتي لمناقشة أوضاع الصحفيين في ليبيا والجزائر، ومناقشة تقرير النشاط المُقدم من الأمين العام، ومناقشة التقرير المالي المُقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالي، وإقرار محضر الجلسة الماضية، والاستعداد لانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين.
Advertisements
المزيد عن: مؤيد اللامي عبدالوهاب الزغيلات خالد ميري الاتحاد الدولي للصحفيين اتحاد الصحفيين العرب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان