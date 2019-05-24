سر مهام مدرب الزمالك مع رباعي الهجوم

خصص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريبات خاصة لمهاجمي الفريق في الأيام الماضية وانفرد الخواجة بكل من أوباما وكهربا وإبراهيم حسن ومعهم أحمد سيد زيزو.

وطلب الخواجة منهم بضرورة نقل الكرة على الأرض والبعد عن الكرات الطويلة بسبب تفوق الفريق المغربي في الكرات الهوائية وطول القامة لهم، وحاول جروس التوغل من خلال التحرك بدون كرة وصناعة مساحات للقادمين من الخلف ووضح تركيزه بشكل أساسي على الهجوم من وسط الملعب واستغلال السلبيات الموجودة في أداء فريق نهضة بركان بالبطء وسوء التمركز وهو ما وضح بشدة في لقاء الذهاب.





وشدد المدرب على ضرورة التغطية الخلفية بصورة مميزة وعدم ترك أي مساحات وقطع الطريق على الفريق المغربي في المرتدات التي تعتبر أخطر أسلحته.