برشلونة يحدد سعر بيع مدافعه إلى أرسنال

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة عن رغبة نادي أرسنال الإنجليزي في ضم صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب ما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ارسنال يصر على ضم أومتيتي من برشلونة بناء على قرار من راؤول سانليهي، المدير الرياضي لجانرز الذي يرغب في ضم مدافع البارسا في الصيف.





وتابعت الصحيفة أن برشلونة يريد التفاوض حول بيع أومتيتي في صفقة تقدر بـ60 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول ينافس برشلونة على ضم ماتياس دي ليخت في صفقة تصل لـ75 مليون يورو.





وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن برشلونة يفكر في بيع أومتيتي في فترة الانتقالات الصيفية حال ضم دي ليخت من أياكس.





وعانى أومتيتي من كثرة الإصابات في الفترة الماضية على مستوى الركبة الذي جعل البارسا يفكر في بيعه.