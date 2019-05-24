ارتفاع أسعار الذهب اليوم بعد مكاسب تجاوزت11 دولاراً

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد مكاسب قوية تجاوز 11 دولاراً في جلسة الأمس.





ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل مكاسب أسبوعية تصل إلى 0.5 بالمئة حتى الآن.





لكن الهبوط في سعر الذهب جاء محدوداً بعد البيانات الأمريكية الضعيفة والتي أعادت آمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة هذا العام.





وأظهرت بيانات اقتصادية بالأمس تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في نحو 10 أعوام خلال الشهر الجاري.





وتأتي خسائر الذهب رغم تراجع الدولار بعد أن لامس أعلى مستوياته في نحو عامين بالتزامن مع ضعف البيانات الاقتصادية إلى جانب احتمالية التباطؤ الاقثصادي العالمي بفعل التوترات التجارية للولايات المتحدة مع الصين.





وبحلول الساعة 7:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.2 بالمئة أو ما يوازي 2.20 دولار ليسجل 1288.80 دولار للأوقية.





وسجل الذهب مكاسب قوية في جلسة أمس تصل إلى 0.9 بالمئة أو ما يعاجل 11.20 دولار مع خسائر الأسهم العالمية على خلفية التوترات التجارية.





فيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1283.41 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 7:38 صباحاً بتوقيت جرينتش.



