ريتا أورا كادت أن تخسر 3.5 ملايين يورو.. فما السبب
الجمعة 24/مايو/2019 - 11:37 ص
وكالات
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سيت امرأة حقيبتها في الطائرة، والتي كانت تحمل فيها مجوهرات تصل قيمتها إلى 3.5 ملايين يورو أعارها مصممو حلى للمغنية ريتا اورا خلال مشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي.
وقال مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس برس” أن المجوهرات استعيدت في لندن، حيث كانت في الأساس، وذلك بعد أن أدركت المرأة عند خروجها من مطار “نيس” في جنوب فرنسا أنها نسيت حقيبتها ومعطفها في الطائرة وفقًا لما أفاد مصدر مطلع على الملف.
وقال مصدر في الشرطة بلهجة ساخرة “إنها امرأة طائشة نسيت ملايين عدة في الطائرة”.
وأوضح المصدر أن الحقيبة عادت في الطائرة نفسها إلى مطار “لوتون” في لندن قبل أن تنقلها شركة الطيران إلى مطار “هيثرو”.
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