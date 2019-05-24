أسعار النفط ترتفع 1% خلال تعاملات اليوم الجمعة

صعدت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمئة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتعافى قليلاً من الخسائر الحادة المسجلة بالأمس لكنها تتجه لتسجيل هبوط أسبوعي قوي.





ويتخوف المستثمرون من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات التجارية، ما قد يؤثر سلباً على الطلب على النفط العالمي.





ومن جانب آخر، فإن هناك مخاوف أخرى تتعلق بشأن إمكانية تمديد اتفاقية أوبك لخفض مستويات الإنتاج من عدمه، وهو الأمر الذي يجب حسمه قريباً مع اقتراب نهاية الموعد الحالي.





وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط وأعضاء من خارجها قرروا خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو القادم.





ويتجه النفط لحصد خسائر أسبوعية ستكون الأكبر في العام الحالي حتى الآن، كون التوترات التجارية أثارت القلق بشأن اتجاه هبوطي في أداء الاقتصاد العالمي.





كما أن هذا الأسبوع شهد زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكي إلى جانب ارتفاع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة للمرة الأولى في 3 أسابيع، وهو ما يتزامن مع استمرار العقوبات ضد إيران وفنزويلا.





ويترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات نشاط التنقيب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 6:53 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليوبنسبة تزيد عن 1 بالمئة ليصعد إلى 68.47 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو عند مستوى 58.57 دولار للبرميل وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 1.1 بالمئة.



