أمير مرتضى يتراجع ويوافق على رحيل مدرب الزمالك

تراجع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن دعمه للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وتمسكه ببقائه في الفترة المقبلة.





ورحب أمير مرتضى برحيل جروس عن الزمالك بعد نهائي الكونفدرالية الافريقية بسبب تضامنه مع والده ورؤيته أن المدرب لا يستجيب لبعض النصائح الفنية.



