أمير مرتضى يتراجع ويوافق على رحيل مدرب الزمالك
الجمعة 24/مايو/2019 - 11:35 ص
هاني عصام
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تراجع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن دعمه للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وتمسكه ببقائه في الفترة المقبلة.
ورحب أمير مرتضى برحيل جروس عن الزمالك بعد نهائي الكونفدرالية الافريقية بسبب تضامنه مع والده ورؤيته أن المدرب لا يستجيب لبعض النصائح الفنية.
وكان أمير مرتضى على رأس الداعمين لجروس لفترة طويلة ويرفض رحيله عن الزمالك أو ضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني.
ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وتوترت العلاقة بشكل كبير بين رئيس الزمالك وجروس وهو ما ظهر في الفيديو الذي تم إذاعته عبر برنامج "الزمالك اليوم" بالأمس وشهد انتقادات كبيرة من رئيس الزمالك للمدرب.
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