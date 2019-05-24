ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، على الرغم من استمرار مخاوف الحرب التجارية في وضع الأسهم العالمية تحت الضغط إضافة لعدم اليقين السياسي.





وتأتي مكاسب البورصات الأوروبية مع وقوع كافة المؤشرات والقطاعات الرئيسية داخل المنطقة الخضراء كما أن أسهم الشركات الأكثر حساسية للحرب التجارية مثل السيارات والتعدين كانت أكبر الرابحين مع ارتفاع يتجاوز الـ1 بالمئة في كل قطاع.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار بالأمس في تعليقات مع مراسلي البيت الأبيض إلى أن الصفقة التجارية قد ترفع القيود الصارمة ضد شركة الاتصالات الصينية هواوي.





وتوقع الرئيس الأمريكي نهاية سريعة للتوترات التجارية الجارية، والتي شهدت تعثراً في المفاوضات مؤخراً.





وعلى جانب آخر، تعتبر حالة عدم اليقين السياسي مسألة محل اهتمام رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين مع اليوم الثاني من انتخابات الاتحاد الأوروبي التي انطلقت بالأمس.





وفي صعيد آخر، فإن مسألة البريكست تهمين على المهتمين بالشأن البريطاني وسط تقارير أفادت بأن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي قد تعلن اليوم موعد مغادرة منصبها.





وبحلول الساعة 7:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 0.4 بالمئة ليصل إلى 375.4 نقطة.





كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.4 بالمئة ليسجل 7260.7 نقطة.





أما المؤشر الألماني "داكس"، فشهد زيادة تتجاوز 0.7 بالمئة ليرتفع إلى 12042.4 نقطة.





وسجل كذلك المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً بأكثر من 0.5 بالمئة ليصعد إلى مستوى 5310.2 نقطة.



