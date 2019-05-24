شاهد الزيادات الجديدة لاستهلاك فاتورة الكهرباء وقارنها بالزيادة السابقة .. وكيفية التأكد من الاستهلاك الفعلي؟

كثرت الشكاوى من إرتفاع فواتير الكهرباء، ومن أجل معرفة المواطن لإستهلاكه الحقيقي والتأكد من صحة فاتورة إستهلاك الكهرباء، فإننا نعرض لكم خطوات أساسية يجب إتباعها قبل سداد الفاتورة تمكنك من التأكد من صحة فاتورة إستهلاكك للكهرباء، حتى تتجنب أن تقع فى أخطاء الفواتير التي تحدث عندما يقوم العاملين بإدارات الكشف والتحصيل بإحتساب الفاتورة على متوسط الإستهلاك، وعدم أخذ قراءة العداد.





كيفية التأكد من الإستهلاك الفعلي لفاتورة الكهرباء ؟

1. أنظر إلى خانة مطلوب سداده أسفل فاتورة الإستهلاك وقم بمطابقتها بقيمة الفاتورة السابقة، فإذا كانت متقاربة في القيمة منها تكون الفاتورة صحيحة.





2. أما إذا لاحظت أن قيمة فاتورتك مبالغ فيها ولا تعبر عن إستهلاك الحقيقي، فعليك أن تقوم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة المدون بمنتصف الفاتورة فى الجزء الأيمن.





3. راجع خانة القراءة الحالية والسابقة، وقارنها بالقراءة الموجودة بالعداد.





4. إحسب فاتورة الإستهلاك قبل أن تسدد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.





5. إذا وجدت القراءة المدونة فى خانة “حالية” بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد فلا تسدد الفاتورة، وقم بتسجيل شكوى على الخط الساخن على رقم 121.





6. قم بالتوجه لفرع شركة الكهرباء الذي تتبع له، وسجل شكوى بحدوث خطأ في قيمة فاتورتك بعدم مطابقتها بالقراءة الموجودة بالعداد حتى يتم تصحيح الخطأ، ثم تسدد القيمة الفعلية المستحقة لفاتورة الإستهلاك.

ولكي تقوم بحساب فاتورتك برجاء الإطِّلاع على أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2018/2019، والتى تم تطبيقها بداية من يوليو 2018 الماضي، هى كالآتى:





أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2018/2019، والتى تم تطبيقها بدءا من شهر يوليو 2018 الماضي، وهى كالآتى:





1. الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشا)

2. الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشا)

3. الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرشا)

4. الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرشا)

5. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرش)

6. الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (135 قرش)

7. الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا).





كيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء قبل سدادها

سنعرض عليكم أمثلة يمكنك بها إتباع نفس الطريقة لمعرفة إستهلاك فاتورة الكهرباء وحسابها قبل أن تسدد الفاتورة:





1. إذا كان إستهلاكك من صفر حتى 50 كيلو وات:

إذا كان حجم إستهلاكك حتى 50 كيلو وات شهريا ،فإنه سيتم حساب الكيلوات المستهلكة حتى 50 كيلو وات بقيمة 22 قرشا.





فمثلا إذا كان عدد الكيلوات المستهلكة 35 في الشهر، فيكون حساب الفاتورة:( 35 كيلو × 22 قرشا) = فإن قيمة الفاتورة تكون 7 جنيهات و70 قرشا، “بدلا من 4 جنيهات و55 قرشا قبل الزيادة”، أضف إليها رسوم خدمة العملاء حيث تصل في هذه الشريحة إلى جنيه واحد، بالإضافة إلى الدمغة.





2. إذا كان إستهلاكك مابين بين 51 و100 كيلو وات:

إذا كان حجم إستهلاكك من 50 إلى 100 كيلو وات، فإنه سيتم حساب الكيلو وات حتى 50 كيلو وات بقيمة 22 قرشا للكيلو “بدلا من 13 قرشا قبل الزيادة”، أما إذا كان الاستهلاك ما فوق 50 كيلو فسيحسب بسعر 30 قرشا للكيلو بدلا من 22 قرشا.





فمثلًا إذا كان إستهلاك الفاتورة 90 كيلو وات فيكون حساب الفاتورة: (50 كيلو × 22 قرشا) + (40 كيلو × 30 قرشا) = 11 جنيها + 12 جنيها = 23 جنيها، بدلا من 15.30 جنيه قبل الزيادة، أضف إليها رسوم خدمة العملاء (2 جنيه)، والدمغة، ستكون 25 جنيها.





3 . إذا كان إستهلاكك فوق 100 كيلو وحتى 200 كيلو وات:

إذا كان حجم إستهلاكك أكثر من 100 كيلو وات وحتى 200 كيلو وات، فإنه يتم حساب الكيلو وات بسعر 36 قرشا على كل كمية الاستهلاك “بدلا من 27 قرشا قبل الزيادة”.





فمثلا لو تم استهلاك 170 كيلو وات يكون حساب الفاتورة كالتالي: 170 كيلو × 36 قرشا = 61.20 جنيه، بدلا من 45.90 جنيه، بخلاف رسوم خدمة العملاء (6 جنيهات)، والدمغة.





الزيادات الجديدة التي ستطبق في يوليو 2019 المقبل

أعلنت وزارة الكهرباء إقرار زيادات جديدة سيتم تطبيقها على استهلاك فاتورة الكهرباء المواطنين اعتبارا من شهر يوليو 2019 المقبل، كان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة يوم الثلاثاء الماضي 21 مايو 2019





وسوف نقدم لكم معرفة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يوليو المقبل:

- 50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12 جنيها.





- 100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها.





- 200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن ١٠٦ جنيهات بدلا من 78 جنيها).





- 300 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها).





- 400 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها).





- 500 كيلو وات ساعة (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327 جنيها).





- 600 كيلو وات ( قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها).





- 650 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا 462 جنيه و نصف جنيه).





- 750 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 688 جنيها بدلا 607 جنيه و نصف جنيه).





- ألف كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 1038 جنيه بدلا من 944 جنيه).



