تقرير للحريات يكشف الاستهداف "الممنهج" للأقليات الدينية في إيران

كشف تقرير صادر عن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، عن ارتفاع صاروخي في عمليات الاعتقال ضد أبناء الأقليات الدينية في إيران، بحسب موقع تابع لوزارة الخارجية الأميركية.





وقال تقرير اللجنة السنوي لعام 2019، إن المسيحيين تعرضوا لعمليات اعتقال زادت بنسبة 10 أضعاف خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 في إيران.





ومن بين الموقوفين 100 مسيحي احتُجزوا لأنهم استضافوا في منازلهم تجمعات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحسب موقع شير أمريكا التابع لوزارة الخارجية.





ووثق التقرير أيضًا أن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على 300 صوفي خلال تظاهرات شهر فبراير في طهران، وقد تم إعدام أحد المتظاهرين على الفور.





وخلص التقرير إلى أنه خلال العام 2018 "كثفت الحكومة الإيرانية من استهدافها المنهجي للمسلمين (وخاصه المسلمين السنة والصوفيين) والبهائيين والمسيحيين".





ولفت التقرير إلى أن الأقليات الدينية في إيران تعاني في ظل نظام الملالي خلال السنوات الـ40 الماضية.





وفي وقت سابق، نقلت إذاعة صوت أمريكا عن غاري باور، المسؤول في اللجنة قوله، إنه من المحزن أن هذا العام لا يظهر أي تقدم يحصل في إيران على الإطلاق"





ولفت إلى مواصلة إيران "اضطهاد مختلف الأقليات الدينية، بمن في ذلك الأقليات المسلمة التي لا تتفق مع نظامها الشيعي".





ويتضمن تقرير اللجنة أحكام على مجموعة تضم 208 من الصوفيين بالسجن والجلد خلال شهر أغسطس من العام 2018.





ويقول التقرير "إن محاكمات هؤلاء الأفراد، في بعض الحالات، لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة."





كما ظل أكثر من 70 بهائيا في السجن بنهاية العام 2018، ومُنع ما لا يقل عن 60 آخرين من دخول الجامعات الإيرانية بسبب عقيدتهم.





وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 171 مسيحيًا في العام 2018، مقارنة بـ16 في السنة السابقة.





ويعد حضور الندوات الدينية المسيحية في الخارج، أو إقامة قداس في المنزل من بين الأنشطة التي تتسبب في إيداع المسيحيين في أحد السجون الإيرانية.





واللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، هي هيئة استشارية حكومية مستقلة عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تسدي المشورة للرئيس الأمريكي والكونجرس ووزير الخارجية.



