أخصائي تغذية علاجية توضح نظام غذائي لمرضى هشاشة العظام في رمضان

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قالت الدكتورة سمر حمدون، أخصائي التغذية العلاجية، إن مرض هشاشة العظام يزيد بعد سن 65 عامًا، وترجع أسباب الإصابة بالمرض إلى السن، والتغذية غير السليمة.



وأشارت "حمدون"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مريض هشاشة العظام له نظام غذائي خلال شهر رمضان، ويجب أن يتناول أغذية مليئة بالكالسيوم، مثل الفول السوداني، اللوز غير المملح، زبادي خالي الدسم، وبيض.



وأضافت أن مريض الهشاشة يجب أن يكثر من تناول الأسماك، ويشرب 700 ملي من اللبن يوميًا، مشدة على التقليل من تناول اللحوم المصنعة حيث أنها تقلل من امتصاص الكالسيوم.

