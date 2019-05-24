جورج وسوف عن الغناء: "نعمة من ربنا وعمري ما ندمت عليها"

حلّ سلطان الطرب جورج وسوف، ضيفًا على حلقة مميّزة من برنامج “عايشة شو” ، الذي تقدمه المذيعة عايشة عثمان على إحدى الفضائيات المصرية.





وأكد جورج وسوف في الحلقة إلى أنه لم يندم يومًا على صراحته وجرأته في تصريحاته، معقبًا بالقول “والناس الي بتزعل من الصراحة، يكونوا هما غلطانين مش أنا” .





كما وجهت “عائشة” سؤالا لـ”سلطان الطرب”، قالت له فيه: “عمرك ما ندمت إنك دخلت الفن وغنيت؟” فأجاب “لم أقل يوما بأني ندمت على دخولي الفن، دا كفر، وهي نعمة من ربنا، والشهرة بعمرها ما كانت نقمة، أنا أكتر مشوار أروحه من غرفة النوم على الصالون، وللمطار، ومرة أطلع أتعشى في مطعم أو محل، وبرضه مقدرش آكل، لكن الشيء ده بيفرح القلب، ولو مكنش كده هزعل”.





تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال جورج وسوف الفنية كان فيديو كليب أغنية “سكت الكلام”، وهي من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا.