ريال مدريد يحدد مستقبل نجمه البرازيلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن خطة نادي ريال مدريد مع الشاب البرازيلي رودريجو جوس الذي سوف ينضم لصفوف الملكي بداية من الموسم المقبل قادما من سانتوس.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن ريال مدريد لا يستبعد إعارة رودريجو جوس في الصيف لفريق أوروبي من أجل الحصول على دقائق أكثر لوجود أكثر من اسم في مركز الجناح.

وتابعت الصحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد لم يحسم قراره النهائي بعد بخصوص مصير جوس مع الفريق بالفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد ينوي بيع الثنائي لوكاس فاسكيز وجاريث بيل في الصيف لوجود كل من ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وإيدين هازارد الذي بات قريب من ارتداء قميص النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يخطط أيضا لإعارة إبراهيم دياز الذي ظهر بمستوى مميز في المباريات الأخيرة لكسب الثقة والمشاركة بصورة أكبر.



