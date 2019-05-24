بالأرقام.. برشلونة عقدة مدرب فالنسيا

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره فريق فالنسيا يوم غد السبت في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب إشبيلية.









ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن برشلونة يعد عقدة واضحة لدي مدرب فالنسيا مارسيلينو والذي لم ينجح في تذوق طعم الانتصارات على الفريق الكتالوني في أي مناسبة.









واشارت الصحيفة إلى أن مدرب فالنسيا مارسيلينو خاض 20 لقاء في مسيرته ضد برشلونة تلقى 14 هزيمة وتعادل في ستة مباريات فقط ولم يحصل على أي فوز.









واضافت الصحيفة، أنه من بين الـ20 لقاء السابقين كانت من بينهم 4 مباريات في الكأس وحقق فيهم برشلونة الانتصار على فالنسيا بقيادة مارسيلينو .









وفي موسم 2014-2015 واجه مارسيلينو فريق برشلونة عندما كان مدرباً لفريق فياريال ولكنه خسر وقتها نهائي الكأس 3-1 ليصبح برشلونة هو عقدة المدرب الذي نجح في التفوق على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من قبل لكنه لم ينجح في الفوز على برشلونة.