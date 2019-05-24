ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جورج وسوف عن زياد الرحباني: "فنان عبقري وموسوعة كبيرة"

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:21 ص
جورج وسوف عن زياد الرحباني: فنان عبقري وموسوعة كبيرة
جورج وسوف
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
حلّ سلطان الطرب جورج وسوف، ضيفًا على حلقة مميّزة من برنامج “عايشة شو” ، الذي تقدمه المذيعة عايشة عثمان على إحدى الفضائيات المصرية.

وعند سؤاله عن الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، قال “وسوف”، أن “الرحباني” فنان عبقري وموسوعة كبيرة، “التقيت معه مؤخرًا، وعندما شرفني في زيارة كان حدثا مهما بالنسبة لي، فأنا أحب كل أعماله، وكنت أتمنى أن يصور أعماله، ولو حدث فهذا تغيير كبير، هو مجنون أكثر مني”، وكشف أن هناك مشروعًا غنائيًا جديدًا سيجمع بينهما، لكنه لم يفصح عن تفاصيله.

Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان