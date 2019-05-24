جورج وسوف عن زياد الرحباني: "فنان عبقري وموسوعة كبيرة"

حلّ سلطان الطرب جورج وسوف، ضيفًا على حلقة مميّزة من برنامج “عايشة شو” ، الذي تقدمه المذيعة عايشة عثمان على إحدى الفضائيات المصرية.





وعند سؤاله عن الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، قال “وسوف”، أن “الرحباني” فنان عبقري وموسوعة كبيرة، “التقيت معه مؤخرًا، وعندما شرفني في زيارة كان حدثا مهما بالنسبة لي، فأنا أحب كل أعماله، وكنت أتمنى أن يصور أعماله، ولو حدث فهذا تغيير كبير، هو مجنون أكثر مني”، وكشف أن هناك مشروعًا غنائيًا جديدًا سيجمع بينهما، لكنه لم يفصح عن تفاصيله.



